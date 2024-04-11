Биолог Абизов рассказал, как обезопасить себя при встрече со змеями

По словам специалиста, всегда важно смотреть под ноги и закрывать тело.

Член-корреспондент РАЕН, биолог Евгений Абизов рассказал в беседе с Pravda. Ru, как обезопасить себя при встрече со змеями. По его словам, отправляюсь на природу, нужно максимально соблюдать все меры безопасности, например, правильно одеться.

«Это должна быть крепкая обувь с высоким голенищем. Сапог. Крепкий. Достаточно будет либо кирзового, либо резинового сапога. Не пенка, а именно толстая резина. Незащищенные части тела должны быть защищены. Особенно когда гуляем там, где чаще встречаются эти гады», — объяснил эксперт.

Если же избежать встречи и укуса змеи не удалось, то Абизов настоятельно рекомендует сразу ехать в больницу, не пытаясь самому высосать яд из раны.

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