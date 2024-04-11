Доктор Руденко рассказал, какими «человеческими» лекарствами можно лечить питомцев

По словам специалиста, это препараты, которые выводят токсины из организма.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко рассказал в беседе с «Газета.Ru», какими «человеческими» лекарствами можно лечить домашних питомцев. По его словам, для выведения токсинов из организма подойдут «Полисорб», «Энтеросгель», активированный уголь, «Смекта».

Также без вреда для здоровья можно использовать антисептики для обработки кожных покровов при повреждениях, ранах, царапинах, ссадинах. Например, «Мирамистин», «Хлоргексидин», перекись водорода.

Еще одна группа лекарств — это изотонический растворы, которые минимизируют потерю жидкости при отравлении и интоксикации, отметил Руденко. Так, к примеру, можно использовать медицинский препарат «Регидрон» или минеральную воду без газа.

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