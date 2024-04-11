Эксперт Корочкин рассказал о методе посадки картофельных клубней

По словам эксперта, готовить клубник к посадке нужно методом зеленения.

Президент группы компаний «Русский огород», член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Владислав Корочкин рассказал в беседе с Pravda.Ru, как подготовить картофельные клубни к посадке. По его словам, самый надежный и проверенный способ — зеленение.

«Клубни достаются из темного места, выкладываются на освещенное место и выдерживаются там достаточное время, может быть, продолжительное — 2-3 недели. Тогда они зеленеют. Проростки, когда они начинают прорастать именно на свету, получаются компактные и кустистые. Это увеличивает урожайность картофеля. Больше особо ничего делать не нужно», — отметил Корочкин.

Также эксперт подчеркнул, что внешняя пригодность картофельных клубней к посадке определяется на глаз. Но урожайность зависит и от других факторов.

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