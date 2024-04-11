Эпидемиологи Новосибирска прогнозируют повышенную активность клещей в этом сезоне

В мэрии Новосибирска состоялось первое в этом году заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

Обсуждалась проблема повышенной активности клещей в этом сезоне. Эпидемиологи предупредили о возможном увеличении заболевших клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом, особенно среди городского населения.

Врачи рекомендуют гражданам пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Они отмечают, что вакцина доступна в медицинских организациях города.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения подчеркнула, что за три месяца 2024 года в Новосибирске было привито более 68 тысяч человек.

Кроме того, на заседании также обсудили состояние общественного здоровья и причины смертности, выделяя сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и внешние факторы как основные причины смертности новосибирцев. Директор Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики отметила необходимость профилактических медосмотров и диспансеризации для поддержания здоровья.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске спасатели вылавливают вещи из рек, чтобы расчистить дорогу талым водам.