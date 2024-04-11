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общество

Готовность одного из двух тоннелей четвертого моста в Новосибирске достигла 83%

Фото: пресс-служба ГК "ВИС"

В Новосибирске сообщили о готовности одного из двух тоннелей четвертого моста.

Как сообщила пресс-служба группы «ВИС», один из двух тоннелей четвертого моста через Обь в Новосибирске готов на 83%.

В 100-метровом шестиполосном тоннеле под Транссибом в левобережной части уже смонтирована открытая и закрытая часть, завершена обратная засыпка песчаным грунтом, а на въезде в тоннель на 90% уложена дорожная одежда и смонтированы опоры освещения.

Также сейчас ведутся работы по сооружению монолитных парапетов.

Напомним, что четвертый мост в Новосибирске могут открыть в сроки.

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Валерия Митрохина
Журналист

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