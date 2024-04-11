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общество

Инвалид, изъеденный тараканами в квартире-помойке, умер в Новосибирске

Фото: скриншот видео

В Новосибирске скончался инвалид детства, который жил с тараканами в квартире-помойке.

Издание АиФ-Новосибирска сообщило о том, что в Новосибирске умер инвалид детства Иван Васильев, который 13 лет жил в захламленной квартире, помимо этого его мать держала там почти сотню кошек и часто тащила домой мусор, который копила несколько лет.

Из-за антисанитарных условий в квартире появились тараканы и мухи — они объедали беспомощного инвалида, пока он лежал на кровати.

Когда прокуратура и следственный комитет Новосибирской области узнали о случившемся, они организовали расследование. Также стало известно, что до этого момента никто не знал о положении Ивана, кроме соседей по дому.

Позже инвалида госпитализировали в больницу, но, к сожалению, врачи не смогли ему помочь.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске жители многоэтажки по адресу улица Выборная пожаловались на антисанитарные условия, в которых мать содержала кошек и больного сына-инвалида.

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Валерия Митрохина
Журналист

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