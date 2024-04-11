Кандидатуру Кудрявцева на пост мэра Новосибирска поддержала «Единая Россия»

Кандидат на должность главы Новосибирска Максим Кудрявцев, получил поддержку «Единой России».

Как сообщили в пресс-службе реготделения партии, решение о поддержке 11 апреля принял генеральный совет партии.

Руководитель исполкома областного отделения «Единой России» Юлия Швец отметила большой опыт Кудрявцева как члена партии и депутата, его компетенции в области руководства городом.

Выборы мэра Новосибирска состоятся на сессии городского совета 16 апреля.

В конкурсе на замещение этой должности участвуют Максим Кудрявцев и депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев.

Напомним, в марте новосибирцы и жители всех регионов РФ голосовали за президента России.