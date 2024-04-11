Международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены»

На льду «Сибирь-Арены» пройдет международный турнир по хоккею.

Как сообщила пресс-служба Новосибирской области, с 25 по 28 апреля состоится международный турнир «Кубок Будущего» с участием молодых хоккеистов. Молодежные сборные из России, Белоруссии и Казахстана, а также игроки Студенческой хоккейной лиги встретятся на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.

Для зрителей будет особый приз, который разыграют во время конкурса рисунков, главным призом которого станет нанесение рисунка победителя на лед на время проведения турнира.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирская «Сибирь» раскрыла финансовую отчетность за прошлый год.