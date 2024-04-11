Новосибирске общественники предложили лишать гражданства мигрантов за незнание русского языка

Новосибирские общественники предложили проверить всех мигрантов на знание языка.

Новосибирские общественные организации (Русская община, Северный человек, Сорок Сорок и координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей) предложили лишать гражданства мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил правозащитник Георгий Солдатов.

Организации составили список из 12 пунктов, который отправили губернатору области и силовым ведомствам.

В первом пункте они предлагают проверить законность получения российского гражданства у всех лиц, получивших паспорт за последние десять лет. В случае выявления нарушений, куда входит незнание языка, предлагают лишать гражданства.

Остальные пункты, которые предложили общественники, можно прочитать по ссылке.