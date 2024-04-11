В Новосибирске общественники предложили 12 пунктов борьбы с мигрантами после теракта в «Крокусе»

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову отправили предложение по борьбе с незаконной миграцией.

Новосибирские отделения общественных движений (Русская община, Северный человек, Сорок Сорок и координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей) обратилось к губернатору региона, полномочному президента в СФО, правительству области, Заксобранию НСО, УФСБ и МВД, а также общественной палате Новосибирской области с предложением по борьбе с нелегальной миграцией после теракта в Подмосковном ТЦ, где 22 марта от рук террористов погибли 145 человек, 550 получили ранения. Текст обращения корреспонденту Сиб.фм прислал правозащитник Георгий Солдатов.

Общественные организации, со ссылкой на Новосибирскстат, заявили, что в регион за 2023 год прибыло 75,1 тысяч мигрантов, а вместе с этим увеличилось количество преступлений, совершенных выходцами из стран Средней Азии и Закавказья. По их словам, за последний год количество тяжких преступлений выросло на 32%, на 22% увеличилось число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности, а каждое четвертое преступление с участием иностранцев в России связано с незаконным оборотом наркотиков.

«После совершения теракта в «Крокус Сити Холле» невозможно игнорировать причинно-следственную связь между уровнем притока в России, в том числе в нашу область, трудовых мигрантов, ростом террористической угрозы и преступности. Не говоря об участившихся случаях нападения мигрантов на детей, эксцессов в учебных заведениях. Речь идёт о реальной безопасности граждан Новосибирской области», — говорится в обращении.

Организации составили список из 12 пунктов и предложили провести следующие мероприятия в регионе:

1. Проверить законность получения российского гражданства у всех лиц, получивших российское гражданство на территории Новосибирской области за последние 10 лет, в случае выявления нарушений, в частности незнания русского языка, лишать гражданства и привлекать к уголовной ответственности должностных лиц причастных к незаконному получению гражданства Российской Федерации;

2. проверить всех въехавших на территорию Новосибирской области иностранных граждан с целью трудовой деятельности на соответствие заявленным целям въезда. В случае отсутствия стабильной работы, трудовых или гражданско-правовых отношений с российскими организациями, принять меры по депортации таких иностранных граждан;

3. проверить всех иностранных граждан, находящихся на территории Новосибирской области, на наличие соблюдения ими регистрационного учёта, оперативно депортировать тех, у кого истёк срок пребывания на территории РФ;

4. проверить всех иностранных граждан, находящихся на территории Новосибирской области, на наличие неснятой или непогашенной судимости. Выявленных лиц депортировать в силу требований Федерального закона;

5. выявить все жилые помещения массовой регистрации иностранных граждан, привлечь собственников таких помещений и зарегистрированных лиц к предусмотренной законом уголовной ответственности;

6. проверить всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Хилокского рынка, на соблюдение налогового законодательства, уплаты налогов и взносов, применения ККТ и другое;

7. проверить все постройки на территории Хилокского рынка и близлежащей территории на соответствие градостроительным нормам, требованиям земельного законодательства, принять меры по демонтажу всех самовольных строений и освобождению земельных участков;

8. провести проверку диаспор на предмет хранения и изготовления нелегального оружия и боеприпасов на территории региона, хранения наркотических средств;

9. ограничить использование хозяйствующими субъектами иностранных работников в строительстве, сельском хозяйстве, такси, сфере общественном питании, грузоперевозках, пассажирских перевозках, на производствах детского и диетического питания, в сфере образования, оказания медицинских услуг, гостиничном бизнесе;

10. в целях содействия соблюдению законодательства на уровне НСО ввести в процедуру сдачи экзамена на получение сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны;

11. ввести региональные стимулирующие меры для привлечения из-за рубежа русских соотечественников с семьями в виде предоставления пособий сроком от 12 месяцев, выделения земельного участка, предоставления ссуды на строительство жилья в сельской местности;

12. в случае возникновения необходимости привлечения новых специалистов принять меры по организации внутренней трудовой миграции коренных жителей соседний регионов.



Напомним, новосибирский юрист Никита Севрюгин рассказал о принятии мер после теракта в «Крокусе».