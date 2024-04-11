Новосибирские рестораторы просят разрешить им продавать алкоголь по ночам

Рестораторы в Новосибирске обратились к властям с просьбой разрешить продажу алкоголя по ночам.

Об этом рестораторы попросили из-за предстоящих изменений в региональном законодательстве, которые предусматривают ужесточение ограничений на продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и их прилегающих территориях. Об этом пишет Infopro54.

Представители ресторанного бизнеса опасаются, что эти новые правила могут негативно отразиться на их деятельности и привести к закрытию многих заведений, особенно в центре города. Они подчеркнули, что изменения в законе, задуманные для борьбы с "наливайками", сейчас затрагивают и "честные" предприятия. Поэтому они требуют внесения поправок для защиты интересов добросовестных участников рынка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эпидемиологи Новосибирска прогнозируют повышенную активность клещей в этом сезоне.