сегодня
11 апреля, 12:41
пробки
4/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 101.2
сегодня
11 апреля, 12:41
пробки
4/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 101.2
сегодня 11:24
общество

Новосибирский актер Павел Прилучный задолжал почти 60 тыс за коммунальные услуги

Фото: "ВКонтакте"

На новосибирского актера Павла Прилучного подали в суд.

Знаменитый актер из Новосибирска Павел Прилучный задолжал за воду, отопление и электричество в квартире, из которой его выселили. Сумма долга составила 57 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Уточняется, что Прилучный уже полгода не оплачивал коммунальные услуги в четырехкомнатной квартире, из которой его выписала бывшая жена Агата Муцениеце после развода.

В результате Мосэнергосбыт подал в суд на Прилучного.

Напомним, что актер Прилучный поздравил дочь с днем рождения спустя две недели.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в