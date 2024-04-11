Новосибирский «Союз отцов» отправил помощь бойцам СВО

Гусеничный дрон-транспортёр включён в 10-ю партию гуманитарной помощи, организованной в рамках благотворительного проекта «Тыл России» членами Новосибирского регионального отделения «Союза отцов России».

Лидер новосибирских «отцов» Сергей Майоров сообщил, что в партию помощи были включены маскировочные сети, переданные из различных населённых пунктов Новосибирской области, а также антитепловизорные накидки «Победа» от «Первой русской фабрики». Эти материалы предназначены для бойцов 35 и 74 бригад, а также батальона «Сомали».

Особое внимание привлёк вездеход на дистанционном управлении, разработанный для фронтовых разведчиков новосибирскими специалистами. Сергей Майоров отметил, что этот аппарат может использоваться для различных целей, включая транспортировку грузов, эвакуацию раненых с поля боя и минирование пространства перед позициями российских военных.

В партию помощи также вошли хозяйственный автомобиль «Нива», квадрокоптеры для разведки, кондиционеры, вентиляторы, электрогенераторы, продукты питания и детские письма солдатам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Союз отцов Новосибирской области помогает вывозить мирных жителей из Авдеевки.