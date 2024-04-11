Новосибирский юрист рассказал о правилах выдворения мигрантов из России

Стали известны правила выдворения мигрантов из России.

Как рассказал юрист из Новосибирска Никита Севрюгин для Сиб.фм, одни из основных причин выдворения иностранных граждан из России является нарушение порядка пересечения границы страны, отличие заявленной цели визита в страну от фактической, потеря документов, работа без оформления патента, отсутствие постановки на миграционный учет и нарушение общественного порядка.

Также, по словам юриста, в случае если будет принят новый законопроект о контроле над трудовыми мигрантами, возможно ужесточение правил въезда иностранных граждан, увеличение расходов на легализацию и усиленный надзор над прибывающими.

Напомним, что новосибирский юрист сообщил, подвергнут ли прописанного в Новосибирске террориста Мирзоева* смертной казни за трагедию в «Крокусе».