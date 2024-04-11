Новосибирцам дали рекомендации по переобувке авто на лето

Жители Сибири в межсезонье часто задаются вопросом — пора ли менять зимнюю авторезину на летнюю, или еще подождать: рекомендации специалистов в материале Сиб.фм.

Эксперты отмечают: использовать зимние шины летом нельзя, нужно обязательно их сменить. Дело в том, что состав резины для эксплуатации в условиях низких температур иной — она более мягкая, в жару начнет терять все свои сцепные свойства. Протектор на зимней разработан для езды по скользким и заснеженным дорогам, он не «работает» на летних дорогах.

То же самое касается и летней резины — ни в коем случае ее не используют в холода, поэтому и с переобувкой с наступлением первых теплых дней спешить не стоит.

Производители шин рекомендуют менять зимние колеса на летние, когда среднесуточная температура не менее пяти дней подряд будет составлять +5-7 градусов тепла.

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