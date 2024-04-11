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общество

Новосибирцев предупредили об опасности сырой воды

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирской области предупредили об опасности сырой воды из-за паводка.

По данным сайта регионального управления Роспотребнадзора, жителей Новосибирской области предупреждают об опасности сырой воды из-за паводка, которая может привести к острой кишечной инфекции.

Нельзя употреблять паводковую воду, пить воду из колодцев и источников. Следует пить только фильтрованную или бутилированную воду, в том числе промывать тщательно фрукты и овощи безопасной водой.

Также гигиенисты отмечают, что во время паводка в реки и озера попадает грязь с предприятий, дорог, отходы и мусор, что может вызвать множество инфекций.

Напомним, что в Новосибирской области названы 20 опасных рек из-за паводка.

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Валерия Митрохина
Журналист

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