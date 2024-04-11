Новосибирцев приглашают на международный хоккейный турнир

На «Сибирь-Арене» встретятся самые перспективные хоккеисты из трех стран.

В Новосибирске пройдет международный хоккейный турнир «Кубок Будущего». Поболеть за команды можно будет с 25 по 28 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Кубок Будущего» разыграют самые перспективные молодежные сборные России, Белоруссии и Казахстана, а также сборная Студенческой хоккейной лиги.

Замгубернатора региона Максим Кудрявцев отметил, что это серьезное мероприятие, оно должно быть подготовлено своевременно.

Для зрителей будут доступны зоны активности, тематические пространства.

Напомним, 30 апреля истекают полномочия Кирилла Фастовского на посту генерального менеджера хоккейной команды «Сибирь». В материале Сиб.фм — об успехах и поражениях во время его управления, а также прогнозы о будущем клуба.