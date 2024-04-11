Новосибирцы из-за хакерской атаки не могут зарегистрироваться на «Тотальный диктант»

Жители Новосибирской области, как и других регионов России, пока не могут зарегистрироваться на участие в «Тотальном диктанте» — причиной назвали хакерскую атаку на сайт проекта.

«По состоянию на 15:00 мск 11 апреля возможность регистрации на площадки акции не появилась. Продолжаются попытки атаки инфраструктуры сайта. Технические службы вторые сутки работают над устранением проблем и восстановлением корректной работы сайта акции. Организаторы признаются, что прилагают все усилия для открытия регистрации, но анонсировать конкретную дату и время не могут», — сообщили в пресс-службе проекта.

Портал был атакован еще 10 апреля сразу после начала регистрации на акцию. Организаторам стали поступать сообщения о взломе сайта, все силы техподдержки были брошены на увеличение мощностей сайта и выявление точки взлома.

По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, хакеры атакуют ресурс почти каждый год, выбирая для этого самые пиковые дни — регистрацию или само проведение акции. Он отметил, что диктант состоится в любом случае, для этого делается все возможное.

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