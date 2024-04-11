Новосибирцы получают от аферистов фейковые налоговые квитанции

Мошенники рассылают жителям Новосибирской области поддельные налоговые счета.

Так, сибирякам приходят либо QR-код, совершив оплату по которым, средства уйдут на неизвестные счета, либо рассылку с фишинговыми ссылками. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского управления Банка России.

«Если есть возможность, войдите в личный кабинет той организации, что направила вам платежное поручение, и проверьте наличие задолженности там. Если такой возможности нет или остались вопросы, найдите на официальном сайте контакты организации и уточните информацию у специалистов», — рекомендует эксперт отделения банка Александр Иванов.

Ранее мы писали о том, как мошенники предложили новосибирцу попасть в список жертв теракта в «Крокусе» за 2000 долларов.