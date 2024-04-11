О правилах мытья головы жителям Новосибирска рассказала трихолог

Чтобы не навредить волосам и коже, нужно правильно мыть голову — о том, как делать, рассказала трихолог Татьяна Егорова.

Процедура не требует много времени, достаточно всего пары минут. Первое, что нужно запомнить, это то, что массировать кожу головы нужно подушечками пальцев, а не ногтями.

Шампунь желательно покупать без ароматов, передает издание NEWS.ru. Сульфаты допустимы в небольших количествах.

Если после смывания средства вода стекает темная, то процедуру нужно повторить.

Ранее российские врачи предупреждают, что употребление слишком жирной пище может привести к проблемам с сосудами, а вследствие и к образованию тромбов.