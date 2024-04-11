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общество

Врачи предупредили об образовании тромбов из-за жирной пищи

Freepik, authors: grandriver

Во избежание проблем со здоровьем медики рекомендуют пересмотреть свой рацион.

Российские врачи предупреждают, что употребление слишком жирной пище может привести к проблемам с сосудами, а вследствие и к образованию тромбов. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Pronews.gr.

В первую очередь, по словам медиков, нужно пересмотреть свой рацион питания. Например, отказаться от жирной и жаренной пищи. Вдобавок нужно тщательно подходить к выбору стейков, ребрышек и колбас.

Также специалисты рекомендовали отказаться от вредных привычек и заниматься спортом.

Напомним, диетолог Круглова рассказала о важности стабильного приема пищи.

#здоровье #продукты #врач
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Дарья Бочкун
журналист

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