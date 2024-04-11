Врачи предупредили об образовании тромбов из-за жирной пищи

Во избежание проблем со здоровьем медики рекомендуют пересмотреть свой рацион.

Российские врачи предупреждают, что употребление слишком жирной пище может привести к проблемам с сосудами, а вследствие и к образованию тромбов. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Pronews.gr.

В первую очередь, по словам медиков, нужно пересмотреть свой рацион питания. Например, отказаться от жирной и жаренной пищи. Вдобавок нужно тщательно подходить к выбору стейков, ребрышек и колбас.

Также специалисты рекомендовали отказаться от вредных привычек и заниматься спортом.

Напомним, диетолог Круглова рассказала о важности стабильного приема пищи.