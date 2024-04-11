Общественники из Новосибирска предложили проверить диаспоры мигрантов на наличие оружия после теракта

Новосибирские общественники предложили проверить диаспоры на боеприпасы и наркотики.

Новосибирские общественные организации (Русская община, Северный человек, Сорок Сорок и координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей) предложили губернатору области и силовым ведомствам проверить диаспоры мигрантов на наличие боеприпасов и наркотиков после теракта в Подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл», где погибли 145 человек. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказал правозащитник Георгий Солдатов.

«Провести проверку диаспор на предмет хранения и изготовления нелегального оружия и боеприпасов на территории региона, хранения наркотических средств», — говорится в обращении.

Всего общественники составили список из 12 пунктов, который, по их мнению, улучшит миграционную политику в регионе. С полным списком ознакомиться можно тут.