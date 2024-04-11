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общество

Пластиковые крышки и батарейки обменяют на мороженое жители Новосибирска

Фото: Telegram Мэрия Новосибирска

В Новосибирске пройдут акции по сбору вторсырья «РаZрядка» и «Полезные крышечки».

В пресс-службе администрации города рассказали, что первый в этом году выезд экомобиля запланирован на 22 апреля. У входа в Центральный парк он будет стоять с 14:00 до 17:00, каждый сможет сдать отработанные батарейки и пластиковые крышечки, которые предварительно нужно рассортировать по цветам, помыть и высушить.

В награду за сданное вторсырье, которое отправят на переработку, сибиряки получат мороженое.

Ранее мы рассказывали, что в крупных городах Югры появятся уличные диваны из переработанного пластика.

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Галина Чебыкина
Журналист

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