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общество

Под Новосибирском двух состоящих у нарколога людей лишили водительских прав

Фото: Сиб.фм

В прокуратуре Новосибирской области выявили случаи нарушения правил вождения.

По информации из прокуратуры Кранозерского района, двое жителей области, состоящих на учете у врача-нарколога из-за медицинских противопоказаний, продолжали управлять автомобилями, несмотря на запрет.

Суд принял решение о прекращении права управления транспортным средством для данных водителей. Сотрудники ГИБДД получили задание изъять у них водительские удостоверения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал уборку мусора в городе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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