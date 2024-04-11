Под Новосибирском двух состоящих у нарколога людей лишили водительских прав

В прокуратуре Новосибирской области выявили случаи нарушения правил вождения.

По информации из прокуратуры Кранозерского района, двое жителей области, состоящих на учете у врача-нарколога из-за медицинских противопоказаний, продолжали управлять автомобилями, несмотря на запрет.

Суд принял решение о прекращении права управления транспортным средством для данных водителей. Сотрудники ГИБДД получили задание изъять у них водительские удостоверения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал уборку мусора в городе.