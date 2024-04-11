«В Донецке чище»: в Новосибирске депутат Антонов раскритиковал уборку мусора в городе

В 2024 году в Новосибирске можно смело отмечать 10-летие борьбы с пылью. Депутат горсовета и советник главы ДНР Ростислав Антонов рассказал, почему даже в Донецке чище.

Редакцию Сиб.фм читатели завалили фотографиями с грязным городом. После схода снега во многих спальных районах обнажились горы пластика и других бытовых отходов. На некоторые жалобы УК не реагируют вовсе. Депутат горсовета Ростислав Антонов не раз предлагал применять к коммунальщикам кардинальные меры.

«У нас есть портал «Мой Новосибирск», и в рамках этого проекта можно было сделать паспорта улиц. Подмели место – выложили туда: улица убрана такого-то числа. Положили асфальт – опять написали, что это было такого-то числа. Чтобы был паспорт каждой улицы, и каждый мог его увидеть, – рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов.

– Я предлагал это письменно и поднимал вопрос на комиссии по контролю. Писал в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константину Васильеву, там это всё и было похоронено».

Как известно, экс-начальник дептранса Константин Васильев попал в СИЗО по обвинению в махинациях с бюджетными деньгами, которые как раз выделялись для благоустройства дорог. А комиссия по контролю над уборкой улиц в Новосибирске так и не собралась.

«Я предложил перевести наши службы, которые занимаются содержанием дорог, не на оплату процесса, а результата, — продолжает Ростислав Антонов. – Вот у них есть дорога, и они её содержат: платить надо за выполненную работу. Наши МКУ они нацелены не на результат сейчас, а на процесс. Сотрудники просто получают деньги за то, что вышли на работу. А я предложил платить им за чистоту».

Иными словами, депутат предлагает рассчитывать МКУ как и подрядчиков после приёмки выполненных работ. Ростислав Антонов отметил, что даже в Донецке, где он сейчас находится в командировке, гораздо чище.

«В Донецке тротуары моют шампунем, здесь чисто. Хочу отметить, что сам город содержится лучше, чем Новосибирск!»,

— заключил новосибирский депутат.

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