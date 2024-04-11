В Новосибирске опубликованы фотографии заваленного мусором города

Жители Новосибирска активно жалуются на мусор во дворах и на детских площадках. Сошедший снег обнажил тонны использованного пластика и другого вида ТБО.

Чаще всего в конце марта и начала апреля новосибирцы жаловались на горы оттаявшего мусора в спальных районах Новосибирска. Больше всего, похоже, намусорили жители МЖК, Родников, а также улиц Серафимовича и Степной.

«У нас очень загрязнённым оказался пустырь за домом. Захламлена стоянка для автомобилей. В основном это пластик: люди выбрасывали на парковку целлофановые пакеты и пластиковую упаковку»,

— рассказывает жительница микрорайона «Родники».

Аналогичную картину можно наблюдать даже на улицах, примыкающих к Красному проспекту. Замусоренными оказались тропинки на Дачной и Сибирской. Жители многоквартирников не раз уже жаловались в свои УК.

«По адресу Гоголя, 43А замусорена детская площадка. Причём, здесь совсем недавно установили новые качели, но гуляющие сами же выбрасывают тут мусор»,

— поделилась местная жительница Татьяна.

О том, почему 10-летие борьбы с пылью в Новосибирске так и не закончилось успешными результатами – читайте в этом материале Сиб.фм.