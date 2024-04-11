Приговор осужденному экс-судье из Алтайского края изменили в Новосибирске

В Новосибирске изменил приговор экс-судье из Алтайского края.

Новосибирский областной суд рассмотрел и частично удовлетворил апелляцию экс-судьи из Алтайского края Алексея Городова 8 апреля текущего года. Об этом сообщили в группе “Суды общей юрисдикции НСО”.

По предварительным данным, год назад Центральный райсуд Барнаула признал Алексея Городова виновным во взяточничестве и приговорил к 13 годам лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 30 миллионов рублей.

После выдвинутого приговора, защита просила пересмотреть приговор, ссылаясь на недостаточные доказательства и несостоятельность предъявленного обвинения.

В результате чего Новосибирский областной суд снизил сумму штрафа на полмиллиона рублей, однако срок заключения остался прежним.

Напомним, что в Новосибирске бывшего преподавателя медуниверситета осудили за взятки.