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общество

СК проверит торговлю мигрантов возле ТЦ «Юпитер» в Новосибирске

Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по обращению жительницы Новосибирска о незаконной торговле, организованной мигрантами возле торгового центра «Юпитер» на улице Гоголя.

«Возле торгового центра «Юпитер» паркуется большое количество автомобилей, из которых осуществляется продажа овощей и фруктов, а часть машин используется как склады, что создает антисанитарные условия. Неоднократные обращения обеспокоенных граждан в уполномоченные органы результатов не принесли. Стихийные торговые точки продолжают функционировать», — говорится в сообщении.

В результате обращений граждан, которые выразили беспокойство из-за создаваемых антисанитарных условий и продолжающейся стихийной торговли, Следственный комитет России организовал процессуальную проверку в СУ СК России по Новосибирской области.

Руководитель проверки Евгений Долгалев должен будет представить доклад о результатах проверки на центральном уровне Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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