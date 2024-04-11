Спецоперация на Украине: последние новости на 11 апреля

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации — что известно на утро 11 апреля.

На Купянском направлении Западная группировка войск поразила противника в районах Розовки, Синьковки, Тимковки, Крахмального и Першотравневого. Украина потеряла больше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и гаубицу. В районе Старицы был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Краснолиманском направлении группировки войск «Центр» ударили по подразделениям противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка и Червоная Диброва. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка и гаубица. В районе Новолюбовки уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии Южной группировки войск ликвидировано более 290солдат противника, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. В районе города Краматорск уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировки войск «Восток» поразили подразделения Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка.

На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

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