«Спортивную» станцию метро Новосибирска сдадут зимой

Депутат Госдумы Виктор Игнaтов сообщил, что станцию «Спортивная» в Новосибирске сдадут в четвертом квартале этого года.

Он сообщил, что ожидается получение положительного заключения Главгосэкспертизы в пятницу, 12 апреля. Документ является ключевым шагом для открытия объекта.

«Откорректированная проектная документация соответствует актуальным требованиям и нормативно-правовым актам. Планируемая дата завершения строительства и сдачи в эксплуатацию станции метро «Спортивная» 4 квартал 2024 года. На данный момент – это самая конкретная и реальная дата запуска долгожданной станции Новосибирского метрополитена», — сказал Игнaтов со ссылкой на заявление мэрии.

Строительство станции стартовало в сентябре 2019 года. Финансирование работ осуществлялось за счет муниципального и регионального бюджетов.

Завершить возведение планировалось осенью 2022 году, но сроки неоднократно сдвигали. Так, в декабре прошлого года разрешение на строительство «Спортивной» продлили до 25 июня 2024 года.