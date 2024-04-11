Стало известно, какая средняя зарплата у ученых в Новосибирске

В апреле Новосибирскстат опубликовал данные о социально-экономической ситуации в Новосибирской области за 2024 год.

Согласно отчету, в январе текущего года среднемесячная зарплата научных сотрудников составила 74 039 рублей, что превышает среднюю зарплату по региону на 13,3%.

В соответствии с "майскими" указами президента, подписанными в 2012 году, зарплата ученых должна быть в два раза выше средней зарплаты по региону. Однако, в Новосибирской области среднемесячная начисленная заработная плата в январе 2024 года составляет лишь 65 350 рублей, что делает среднюю зарплату научных работников значительно ниже установленного уровня.

Из опроса BFM-Новосибирск следует, что даже с учетом индексации зарплаты, многие научные сотрудники остаются далеко от целевых показателей. Сотрудница одного из институтов рассказала, что ее зарплата увеличилась до 34 тысяч рублей после индексации, что все еще далеко от средней зарплаты по региону и средней в научной сфере.

Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН отметил, что ситуация с зарплатами в новосибирских институтах часто является сложной из-за диспропорции между базовыми окладами и надбавками, что ведет к трудностям, особенно для молодых ученых.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев заявил, что ситуация находится под контролем, и большинство институтов выполняют установленные показатели. Однако, согласно данным ГородРабот.ру, средняя зарплата научных сотрудников в Новосибирске за 2024 год составляет 73 034 рубля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске студентам-инноваторам помогут опробовать изобретения на крупных предприятиях.