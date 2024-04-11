Стало известно, когда начнется грибной сезон-2024 в Новосибирске

В Новосибирске рассказали о грибном сезоне 2024 года.

По информации портала vn.ru, в Новосибирске уже в конце апреля можно будет идти в лес за грибами. Об этом сообщили несколько местных грибников.

Однако более опытный грибник Константин Зеленцов уверен, что для определения подходящего времени грибного сезона, следует ориентироваться на липу.

«Когда зацветет липа, набухнут почки на деревьях, появятся зеленые листочки, тогда можно смело идти за первыми сморчками», – отметил Константин.

Также, по словам эксперта, отправиться за грибами можно будет не ранее первой декады мая, ориентировочно ко Дню Победы, так как сейчас на территории Новосибирской области еще местами лежит снег.

Напомним, что в Новосибирске предупредили о пике пожароопасного сезона с 20 апреля по 20 мая.