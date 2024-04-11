Стало известно, могут ли мигрантов из Новосибирска отправить на СВО

Юрист Севрюгин рассказал, могут ли иностранных граждан призывать на СВО.

Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин в эксклюзивном интервью редакции Сиб.фм рассказал, могут ли мигрантов в России отправить участвовать в специальной военной операции.

Севрюгин отметил, что, если под мигрантом понимается иностранный гражданин, то его не могут призывать, как на срочную службу, так и мобилизовать для участия в СВО.

«Иностранный гражданин может поступить на военную службу по контракту и в таком случае предусмотрены льготы, главная из которых – это возможность получить гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — сказал юрист.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина незаконно прописал в своей квартире четырех мигрантов.