Таможенники из Новосибирской области задержали контрабанду смартфонов

По количеству такая партия относится к «коммерческой».

В Новосибирске сотрудники таможни задержали на границе 25 дорогих смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

По информации представителей таможни, гаджеты были обнаружены во время осмотра машины на границе. Перевозчик не предоставил документы на товар и не заполнил декларацию на перевозку гаджетов.

После проведения осмотра всех телефонов выяснилось, что они являются оригинальными, а их общая стоимость составляет почти 3 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что СК проверит торговлю мигрантов возле ТЦ «Юпитер» в Новосибирске.