сегодня
11 апреля, 06:37
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 101.2
сегодня
11 апреля, 06:37
пробки
1/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 101.2
сегодня 06:00
проиcшествия

Теракт в «Крокус Сити Холл»: что известно на 11 апреля

Фото: Сиб.фм/Руслан Мурзаев

Все, что известно на утро 10 апреля о теракте в «Крокус Сити Холле», Сиб.фм собрал в одном материале.

Напомним, ужасная трагедия произошла 22 марта. Несколько террористов ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по людям — не жалели ни детей, ни женщин, ни стариков. После этого они подожгли кресла в концертном зале и скрылись. По последним данным, погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Подозреваемых в совершении преступления задержали на следующий день в Брянской области. В настоящее время они находятся в СИЗО и ожидают суда, который назначен на 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. Всех их внесли в список экстремистов и террористов. Один из обвиняемых проживал некоторое время в Новосибирске.

7 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ начал расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокус Сити Холла». Один из фигурантов ответственен за пожарную безопасность концертного зала торгового центра, а другой — начальник пожарной команды торгового центра. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что девять детей из шести семей остались сиротами. Их опекунами стали их родные, а террористы назвали имя своего куратора.

9 апреля в перечень террористов включили предполагаемых пособников исполнителей теракта братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

Ранее мы рассказывали, что 10 апреля возможный пособник террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», сбежал от полиции в подмосковном Чехове и скрылся в лесополосе. Объявлен план «Перехват».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в