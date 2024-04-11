В Екатеринбурге нашли изнасиловавшего 17 лет назад певицу из Норильска азербайджанца

В 2006 году строитель-кавказец изнасиловал певицу из Норильска и скрылся — его поймали в Екатеринбурге только в этом году.

О происшествии в ноябре 2006 года сообщил «МК в Красноярске» 10 апреля.

Потерпевшая возвращалась домой после очередного концерта, когда к ней подъехала машина — водитель предложил подвезти. Артистка узнала в мужчине своего поклонника — он часто посещал ее концерты. Женщина согласилась, о чем потом сильно пожалела: кавказец завез ее в безлюдное место, избил и изнасиловал.

Светлана (имя изменено) осталась в сознании. Когда она поняла, что пытки не прекратятся и продолжатся у насильника дома, она притворилась, что на все согласна, и попросила его купить шоколад и алкоголь. Когда изверг ушел в магазин, женщина сбежала.

Не обнаружив в машине пассии, азербайджанец срочно уволился со стройки, добрался до Красноярска, затем до Азербайджана, используя попутные авто.

Насильника искали долго, но безуспешно. В 2024 году к расследованию решили вернуться вновь. Следователи в итоге установили, что насильник находится в Екатеринбурге — его задержали и доставили в Красноярск. Мужчина сказал, что покинул страну из страха наказания, а вернулся, посчитав, что истек срок годности его преследования. Его арестовали, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирской области один из братьев-грабителей изнасиловал труп убитой ими пенсионерки.