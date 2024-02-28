В НСО один из братьев-грабителей изнасиловал труп убитой ими пенсионерки

Стали известны жуткие подробности из истории об убийстве пожилой женщины в Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирском областном суде приговорили к длительному лишению свободы братьев Мутогаровых, которые расправились с пенсионеркой в селе Форпост-Каргат. Они резали и рубили женщину, к которой пришли с целью ограбления.

«История чудовищная еще и потому, что одному из родственников вменяли сексуальное надругательство над трупом убитой женщины», — сообщили в Telegram-канале «Экстренный НСК».

Там добавили, что оба убийцы имеют богатое криминальное прошлое. Так, в ночь расправы над пенсионеркой они отмечали выход на свободу после очередной отсидки.

Кстати, Закир Мутогаров — родной отец шестилетнего мальчика из Кушряшей, до смерти избитого матерью и ее сожителем. Ранее мы рассказывали, что отчим дошкольника получил пожизненный срок, а женщину отправили в тюрьму на 14 лет.