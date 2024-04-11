сегодня
11 апреля, 22:05
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.71 | eur 100.6
сегодня
11 апреля, 22:05
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 93.71 | eur 100.6
сегодня 20:53
проиcшествия

В Новосибирске автобус №13 сбил пожилую женщину

Фото: ГИБДД НСО

Пострадавшую женщину увезли в больницу.

В Калининском районе Новосибирска произошло ДТП: водитель пассажирского автобуса НЕФАЗ, 1986 года рождения, сбил женщину 1944 года рождения.

Инцидент произошел в 17:55 на улице Курчатова, когда пешеход переходил проезжую часть дороги возле дома №37, в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая жива. Ее отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками ГИБДД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в