В Новосибирске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте

Днём в четверг, 11 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошла авария с участием пожилой женщины.

По информации пресс-службы ГИБДД Новосибирска, в 13:00 на улице Мясниковой 39-летний водитель Chery Tiggo, выезжая с придомовой территории, сбил 83-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в больницу медицинскими работниками скорой помощи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина погиб во время рыбалки на водохранилище.