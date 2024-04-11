В Новосибирской области мужчина погиб во время рыбалки на водохранилище

Мужчина не вернулся домой после рыбалки на Новосибирском водохранилище.

По словам дежурной смены, его поисками занимались сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда. При проведении поисков в районе с. Боровое было обнаружено место провала и тело погибшего мужчины.

Из оперативных данных стало известно, что мужчина оставил свой автомобиль на берегу и отправился на мотобуксировщике на хрупкий лед водохранилища, где и произошла трагедия. Буксировщик утонул, а сам мужчина не смог выбраться из ледяной воды.

Спасатели передали тело погибшего следственно-оперативным органам для дальнейшего расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске дворник упал в обморок и умер.