В Новосибирске дворник упал в обморок и умер

В четверг утром, 11 апреля, на левом берегу Новосибирска было обнаружено тело мужчины. Об этом пишет паблик «Инцидент. Новосибирск».

Свидетели происшествия сообщили, что мужчина, который был одет в одежду, напоминающую униформу дворника, потерял равновесие и упал, получив травму головы. После падения он не проявлял признаков жизни.

Представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области заявил, что на теле мужчины не было обнаружено явных признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции начали проверку по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Екатеринбурге нашли изнасиловавшего 17 лет назад певицу из Норильска азербайджанца.