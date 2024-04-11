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общество

В Новосибирске экс-главу дептранса оставили в СИЗО до 20 мая

Фото: Новосибирский областной суд

Константина Васильева оставили в СИЗО до 20 мая.

Как сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области, суд Новосибирска оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего начальника департамента транспорта мэрии города Константина Васильева с просьбой о смягчении меры пресечения.

Таким образом, Васильев пробудет в СИЗО до 20 мая 2024 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Константин Васильев является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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Валерия Митрохина
Журналист

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