В Новосибирске экс-главу дептранса оставили в СИЗО до 20 мая

Константина Васильева оставили в СИЗО до 20 мая.

Как сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области, суд Новосибирска оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты бывшего начальника департамента транспорта мэрии города Константина Васильева с просьбой о смягчении меры пресечения.

Таким образом, Васильев пробудет в СИЗО до 20 мая 2024 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что Константин Васильев является фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.