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общество спорт

В Новосибирске ХК «Сибирь» выиграла «Сибсельмаш» в матче в поддержку жертв теракта в «Крокусе»

Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная команда «Сибирь» обыграла «Сибсельмаш» в матче в поддержку жертв теракта «Крокус Сити Холла».

Вчера, 10 апреля, в Новосибирске прошел благотворительный матч на Сибирь-Арене между хоккейной командой «Сибирь» (хоккей с шайбой) и командой «Сибсельмаш» (хоккей с мячом).

В результате игра завершилась со счетом 14:11 в пользу «Сибири».

Также в пресс-службе хоккейного клуба уточнили, что все вырученные деньги от продажи билетов будут направлены жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

Напомним, что новосибирский юрист сообщил, подвергнут ли прописанного в Новосибирске террориста Мирзоева* смертной казни за трагедию в «Крокусе».

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Валерия Митрохина
Журналист

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