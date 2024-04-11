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общество

В Новосибирске из-за ремонта перекрыли входы на 2 станции метро

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Входы на станции «Площадь Маркса» и «Заельцовская» в Новосибирске временно перекрыли.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что на станции «Площадь Маркса» перекрыты входы № 5 а, б, в, г, на «Заельцовской» — вход № 3. На объектах проходят сезонные ремонтные работы, которые планируется завершить до 18 апреля.

Ранее депутат Государственной Думы Виктор Игнaтов прокомментировал текущий прогресс строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Он сообщил, что ожидается получение положительного заключения «Главгосэкспертизы» 12 апреля. Документ является ключевым шагом для открытия станции.

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Галина Чебыкина
Журналист

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