В Новосибирске мигранту, который поджег элитные автомобили бизнесмена, оставили приговор без изменения

Судебное решение по делу Косимджона Ходжибоева, обвиняемого в поджоге коллекции элитных автомобилей своего работодателя в Новосибирске, осталось без изменений.

Апелляционное заседание состоялось 10 апреля в областном суде.

Ходжибоев, 34-летний гражданин Таджикистана, прибыл в Новосибирск и устроился на работу разнорабочим у местного бизнесмена. По факту трудоустройства не было оформлено никаких документов, условия работы обсуждались устно. Впоследствии возникли разногласия по поводу оплаты труда, что привело к недовольству Ходжибоева. Чтобы отомстить, он поджег гараж, где хранились десять элитных автомобилей, принадлежащих его работодателю. После совершения преступления, Ходжибоев украл велосипед и скрылся с места происшествия.

Суд вынес решение об отправке иностранца в исправительную колонию на пять лет. Кроме того, ему придется выплатить 297,3 тысячи рублей в качестве компенсации потерпевшим.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предупредили о пике пожароопасного сезона с 20 апреля по 20 мая.