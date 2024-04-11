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общество

В Новосибирске неизвестный проткнул колеса у автомобилей и сбежал

Фото: скриншот видео

Мужчина рано утром решил проткнуть колеса машин в Новосибирске.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали видеозапись, на которой мужчина резко протыкает колесо у одной из припаркованных машин по адресу улица Мясникова, 30 в Новосибирске.

“Неадекват с огромным ножом сегодня в 6:50 проколол колёса у нескольких автомобилей”, — написали под роликом.

Уточняется, что после содеянного мужчина спокойно пошел в сторону остановки и уехал на автобусе.

Причина его агрессивного поведения к чужим машинам пока неизвестна.

Напомним, что в ДТП с велосипедом в Новосибирске пострадал пятилетний мальчик.

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Валерия Митрохина
Журналист

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