В Новосибирске потеплеет до +18 градусов на выходных

Синоптики «Западно-Сибирского УГМС» предоставили прогноз погоды на ближайшие выходные для жителей Новосибирска и области.

В пятницу, 12 апреля, ожидаются температуры от -17 градусов ночью до +5 днём. Погода будет переменчивой, с небольшими дождями на северо-западе региона и гололедицей на дорогах. Скорость ветра будет 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с.

В субботу, 13 апреля, ночью ожидается похолодание до -7 градусов, днём — от +4 до +9 градусов, местами до +16. Ветер с юга со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 18 м/с, при переменной облачности и небольших осадках.

В воскресенье, 14 апреля, ожидается увеличение температуры: ночью +3, +8 градусов, днём до +12, местами до +18, с кратковременными дождями по региону и ветром юго-западного направления до 11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске во второй декаде апреля ожидаются температурные качели.