В Новосибирске во второй декаде апреля ожидаются температурные качели

В ближайшие 10 дней в Новосибирске и области ожидается переменчивая погода с температурными качелями.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова сообщила, что температура будет выше нормы, особенно на юге области на 1 градус. В эти дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кичанова объяснила, что это связано с областью с пониженной атмосферой давления и фронтальными разделами. Температурные колебания будут выражены ярко: ночью от -1 до -6 градусов Цельсия до 0...+5 градусов, днем от +3 до +8 градусов до +9...+14 градусов. В начале второй декады ожидается похолодание до -15 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем.

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