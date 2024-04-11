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общество

В Новосибирске во второй декаде апреля ожидаются температурные качели

Фото: Сиб.фм

В ближайшие 10 дней в Новосибирске и области ожидается переменчивая погода с температурными качелями.

Начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова сообщила, что температура будет выше нормы, особенно на юге области на 1 градус. В эти дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Кичанова объяснила, что это связано с областью с пониженной атмосферой давления и фронтальными разделами. Температурные колебания будут выражены ярко: ночью от -1 до -6 градусов Цельсия до 0...+5 градусов, днем от +3 до +8 градусов до +9...+14 градусов. В начале второй декады ожидается похолодание до -15 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что биолог Абизов рассказал, как обезопасить себя при встрече со змеями.

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Игорь Кириченко
Журналист

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