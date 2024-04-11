В Новосибирске снова выдают разрешения на строительство

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска возобновил выдачу разрешений на строительство жилых объектов.

После вмешательства прокуратуры в процесс выдачи разрешений на строительство, департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска временно приостановил согласование проектов, не предусматривающих социальную инфраструктуру. Однако, по словам руководителя департамента, ситуация частично улучшилась.

Заместитель мэра, начальник департамента Алексей Кондратьев сообщил в эфире радио «Городская волна», что департамент возобновил выдачу разрешений на строительство жилых объектов. Это произошло после того, как Седьмой арбитражный апелляционный суд в сентябре 2023 года поддержал позицию прокуратуры Новосибирской области относительно обязательного обеспечения жильцов дома объектами социальной инфраструктуры.

Апелляционное решение стало прецедентом, заставившим застройщиков учитывать доступность социальных объектов при планировании новых строительных проектов. В настоящее время, по словам Алексея Кондратьева, ситуация с выдачей разрешений стала более стабильной, особенно на тех территориях, где уже ясны перспективы строительства школ и детских садов. Тем не менее, некоторые застройщики продолжают ожидать разрешений из-за нерешенных вопросов на определенных территориях.

Алексей Кондратьев также отметил, что департамент заключил соглашения с девелоперами о строительстве детских садов на более чем 800 мест и проектировании 11 школ, что свидетельствует о продолжающейся работе по обеспечению жителей новостроек социальной инфраструктурой.

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