В Новосибирске стали известны подробности о матери младенца, который выпал из колыбели

Мать младенца, выпавшего из колыбели, рассказала, что произошло с ребенком в эфире Первого канала.

На Первом канале в эфире программы “Мужское/Женское” обсудили историю, которая произошла в Каргате Новосибирской области.

Мать Анастасия Герасимова, чей ребенок выпал из колыбели, утверждает, что он впал в кому из-за того, что родился больным. Она всячески отрицает свою вину и невнимательность в данном инциденте.

На программе одна из жительниц Каргата рассказала, что Анастасия ранее привозила своего ребенка в областную больницу на операцию и оставила его там, после того как ребенка прооперировали, она забрала малыша и начала попрошайничать в социальных сетях.

О неблагополучной семье заговорили и активисты, которые увидели условия жизни матери. Изначально они были на ее стороне, но позже увидели грязного ребенка и антисанитарию в квартире, после чего обратились в опеку.

Однако опека бездействовала и оставила детей Анастасии.

После выхода эфира следственный комитет Новосибирской области начали проверку не только семьи, но и органов опеки.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске маленький ребенок выпал из коляски и впал в кому.